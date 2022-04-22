ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину прибыли эксперты-криминалисты из Словакии, - Венедиктова

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 03:02
В Украину прибыли эксперты-криминалисты из Словакии, - Венедиктова Фото: генпрокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Киев прибыла первая группа эксперт-криминалистов из Словакии, которые помогут украинским специалистам в расследовании военных преступлений армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

В составе группы - словацкие полицейские, судебно-медицинские эксперты и антрополог. Они поделятся своими знаниями и опытом, работая в совместных группах с украинскими коллегами.

Венедиктова отметила, что в Украине за время полномасштабного вторжения России зафиксировано более 7600 военных преступлений РФ.

Сейчас в Киевской области работает миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных сил Французской Республики. Также в Украине работает команда офиса прокурора Международного уголовного суда.

"Работа иностранных специалистов - это и знак открытости Украины. Наша цель абсолютно прозрачна - тщательное расследование каждого военного преступления РФ ради привлечения виновных к ответственности", - заявила генрокурор.

Напомним, Венедиктова рассказала о том, что в Бородянке Киевской области обнаружили 9 захоронений.

Ранее Венедиктовна сообщила, что Украина идентифицировала 500 подозреваемых в совершении военных преступлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Ирина Венедиктова
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию