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В Украину прибыла усиленная помощь из Польши

Автор: Антон Федорцив

Польша предоставила Украине новую усиленную военную помощь. Границу пересекла целая колонна с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра иностранных дел Польши Мариуша Блащака.

Министр опубликовал фотографию колонны машин с боеприпасами для украинской армии и написал, что Польша солидарна с Украиной.

Он выразил слова поддержки украинскому народу и осудил российскую агрессию.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев. Мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – подчеркнул министр иностранных дел Мариуш Блащак.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге, что НАТО продолжит поддерживать Украину оружием, в том числе и ПВО.

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