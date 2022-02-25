В Україну прибула посилена допомога з Польщі

Польща надала Україні нову посилену військову допомогу. Кордон перетнула ціла колона з боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра закордонних справ Польщі Маріуша Блащака.
Міністр опублікував фотографію колони машин із боєприпасами для української армії та написав, що Польща солідарна з Україною.
Він висловив слова підтримки українському народу та засудив російську агресію.
"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дісталася наших сусідів. Ми підтримуємо українців. Ми солідарні і рішуче виступаємо проти російської агресії", – підкреслив міністр закордонних справ Маріуш Блащак.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на брифінгу, що НАТО продовжить підтримувати Україну зброєю, зокрема й ППО.