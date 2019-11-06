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В Україну прибула оціночна місія НАТО

Новини » Політика     06.11.2019 - 12:12
В Україну прибула оціночна місія НАТО
Ілюстративне фото (Ideologs.com)

Місія оцінить виконання Україною річної національної програми

У середу, 6 листопада, в Україну прибула місія НАТО для оцінки виконання річної національної програми (РНП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Місії НАТО в Україні в Facebook.

Як повідомляється, місія НАТО впродовж 6-8 листопада зустрічатиметься з представниками центральних органів виконавчої влади, які були залучені до виконання РНП під егідою Комісії Україна-НАТО на 2019 рік.

"За результатами візиту оціночна місія підготує рекомендації до звіту про виконання РНП-2019, який буде представлено на розгляд держав-членів НАТО", - додали в альянсі.

Крім того, 11 грудня у штаб-квартирі НАТО проведуть останнє засідання Комісії Україна-НАТО, де представлять оцінку виконання РНП на 2019 рік. Засідання відбудеться за участі віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби.

В Україну прибула оціночна місія НАТО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей. Партнерство передбачає розширене співробітництво у сфері розвідки та надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади у штаб-квартирі або в структурах НАТО.

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