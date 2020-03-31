В Украину прибыл самолет со 100 тыс. тестов ПЦР из Китая

В Украину прибыл еще один самолет с Китая, который доставил 100 тыс. тестов для полимеразной цепной реакции (ПЦР) и другие медицинские средства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы департамента информполитики Офиса президента Ирины Победоносцевой.

По ее словам, борт из КНР также доставил в Украину 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"После прохождения всех санитарных и таможенных процедур медицинское оборудование направят в больниці и лаборатории во все регионы Украины. Средства защиты также будут переданы военным и сотрудникам Государственной пограничной службы", - сообщила Победоносцева.

Напомним, это уже третий самолет с Китая, который доставил в Украину различные медицинские средства для борьбы с коронавирусом. Накануне в "Борисполе" приземлился борт с 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн обычных медицинских масок.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что из Китая прибудут еще несколько самолетов с медицинскими средствами.