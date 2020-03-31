В Україну прибув літак зі 100 тис. тестів ПЛР з Китаю

В Україну прибув ще один літак з Китаю, який доставив 100 тис. тестів для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та інші медичні засоби для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави департаменту інформполітики Офісу президента Ірини Побєдоносцевої.

За її словами, борт з КНР також доправив в Україну 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

"Після проходження всіх санітарних та митних процедур медичне обладнання та устаткування направлять до лікарень та лабораторій у всі регіони України. Засоби захисту також будуть передані військовим та співробітникам Державної прикордонної служби", - повідомила Побєдоносцева.

Нагадаємо, це вже третій літак з Китаю, який доставив в Україну різні медичні засоби для боротьби з коронавірусом. Напередодні у "Борисполі" приземлився борт з 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів та майже 2 млн звичайних медичних масок.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що з Китаю прибудуть ще кілька літаків з медичними засобами.