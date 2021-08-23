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В Украину прибыл глава Европейского совета

Автор: Анна Полисученко

В Украину прибыл глава Европейского совета. Шарль Мишель в ходе двухдневного визита Украину 23-24 августа примет участие в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьер-министра Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Рада приветствовать в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Крымской платформе", - написала она.

На первый день визита в Киев у главы Евросовета запланированы встреча с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, выступление на инаугурационном саммите и посещение Офиса Крымской платформы.

На следующий день Шарль Мишель будет присутствовать на официальных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины.

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