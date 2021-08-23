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В Україну прибув голова Європейської Ради

Автор: Анна Полисученко

В Україну прибув голова Європейської ради. Шарль Мішель в ході дводенного візиту Україну 23-24 серпня візьме участь у саміті Кримської платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-прем'єр-міністра України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної.

"Рада вітати в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та Кримської платформи", - написала вона.

На перший день візиту до Києва у глави Євроради заплановані зустріч з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, виступ на інавгураційному саміті і відвідування офісу Кримської платформи.

Наступного дня Шарль Мішель буде присутній на офіційних заходах, присвячених Дню Незалежності України.

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