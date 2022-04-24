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В Украину прибыл Благодатный огонь: впервые из-за войны его доставляли сушей

Фото: в Украину прибыл Благодатный огонь (volyn.news)
Автор: Евгений Прокопенко

Это событие во многом историческое: обычно огонь доставляют из Храма Гроба Господня в Иерусалиме самолетом в Украину, однако в этом году из-за войны его привезли в Украину сушей. Волынь первой в Украине встретила Благодатный огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынские новости.

В Украине огонь встретила делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом. "Христос Воскрес!",- поприветствовал собравшихся Михаил, получив огонь.

Дальше его в сопровождении патрульной полиции доставят в храмы области, чтобы волыняне могли принести в свои дома. Также патрульные с Киевщины повезли огонь дальше по Украине.

Ранее мы сообщали, в старину на Пасху украинцы пекли специальный праздничный хлеб с символическим орнаментом. И именно такой хлеб назывался куличом. А вот сладкая выпечка с изюмом называлась совсем по-другому.

А также рассказывали проверенный рецепт кулича от галицких бабушек.

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