В Україну прибув Благодатний вогонь: вперше через війну його доставляли сушею

Ця подія багато в чому історична: зазвичай вогонь доставляють із Храму Гробу Господнього в Єрусалимі літаком в Україну, проте цьогоріч через війну його привезли в Україну сушею. Волинь першою в Україні зустріла Благодатний вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинські новини.

В Україні вогонь зустріла делегація на чолі з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом. «Христос Воскрес!», - привітав присутніх Михаїл, отримавши вогонь.



Далі його у супроводі патрульної поліції доставлять в храми області, аби волиняни могли принести у свої домівки. Також патрульні з Київщини повезли вогонь далі по Україні.