В Украину прибудут еще несколько самолетов с медицинскими средствами из Китая, - Зеленский

В воскресенье, 29 марта, состоялось очередное селекторное совещание при участии президента Украины Владимира Зеленского, представителей Кабмина и областей по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, в ходе совещания обсудили прибытие в Украину новой партии средств защиты из Китая и меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавируса.

"Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди по вещи, необходимые для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов", - заявил Зеленский.

Кроме того, обсуждалась готовность медицинских учреждений к приему больных COVID-19 пациентов, и обеспеченность аптек средствами индивидуальной защиты для населения.

"В каждой аптеке должны быть маски. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно - наши военные", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине из Китая прибыл второй самолет с партией средств индивидуальной защиты. Средства защиты переданы в регионы для обеспечения врачей, правоохранителей и военных.