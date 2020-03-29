В Україну прибудуть ще кілька літаків з медичними засобами з Китаю, - Зеленський

У неділю, 29 березня, відбулася чергова селекторна нарада за участі президента України Володимира Зеленського, представників Кабміну та областей щодо ситуації з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, в ході наради обговорили прибуття в Україну нової партії засобів захисту з Китаю та заходи, які вживають для запобігання поширенню коронавірусу.

"Уже другий літак привіз сьогодні засоби для індивідуального захисту, дезінфекції, необхідне медичне обладнання. У виробників шалені черги по речі, необхідні для подолання інфекції. Але для українського уряду вони роблять пріоритет, завдяки чому нам не потрібно чекати на закупівлі тижнями. Наступного тижня ми очікуємо прибуття ще кількох літаків", - заявив Зеленський.

Крім того, обговорювалася готовність медичних закладів до прийому хворих на COVID-19 пацієнтів, та забезпеченість аптек засобами індивідуального захисту для населення.

"У кожній аптеці мають бути маски. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Мають бути захищені нацгвардійці й обов’язково - наші військові", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україну з Китаю прибув другий літак з партією засобів індивідуального захисту. Засоби захисту передадуть в регіони для забезпечення лікарів, правоохоронців та військових.