В Украину на празднование Рош ха-Шана приедет около 40 тыс. хасидов

В конце сентября в Украину приедут около 40 тысяч паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана в Умани. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По предварительным оценкам, с 23 сентября по 4 октября в мероприятиях примут участие около 40 тыс. паломников из многих стран мира, наиболее интенсивное перемещение паломников будет происходить через Киев, Одессу и Винницу", - говорится в сообщении.

В Умани, куда съезжаются паломники, и в Черкасской области правоохранители будут нести службу в усиленном режиме, а для экстренных ситуаций будет привлечен медицинский вертолет ГСЧС.

Отметим, что паломники-хасиды ежегодно съезжаются в Умань на празднование иудейского Нового года. Празднование в Умани связано с тем, что в городе похоронен цадик (праведник) Нахман, а его могила - одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей брацлавского течения хасидизма.

Напомним, в Украину в 2018 году на празднование Рош ха-Шана прибыли 28 тыс. хасидов.

Как сообщает РБК-Украина, Украинская православная церковь Московского патриархата провела Крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры днем ранее (27 июля 2018 года). Во время шествия правоохранители задержали нескольких человек, которые пытались помешать движению колонны верующих.