Украину посетит президент Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 сентября, проведет встречу с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, в понедельник в 11:30 в Мариинском дворце состоится официальная церемония встречи президентов Украины и Словакии.

Кроме того, после официальной церемонии Зеленский и Чапутова встретятся с журналистами. Пресс-конференция для СМИ состоится в 13:30.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в связи с приездом президента Словакии Зузаны Чапутовой 16 сентября возможны ограничения дорожного движения. Временные ограничения возможны в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районах столицы. Также могут ограничить движение Бориспольским шоссе.

Как писало РБК-Украина, 15 июня в Словакии состоялась инаугурация нового президента Зузаны Чапутовой. Правозащитница и экологическая активистка Чапутова официально стала первой женщиной-президентом Словакии. Чапутова приняла президентскую присягу во время специальной сессии словацкого парламента.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что планирует в этом году осуществить официальный визит в Эстонию. Зеленский подчеркнул, что официальный визит в Таллин может состояться уже в октябре.