Украину посетит генсек Совета Европы

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт МИД .

Ее пригласил в Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они вместе проведут переговоры по реализации резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы.

4 ноября в 11:15 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич проведут совместную пресс-конференцию.