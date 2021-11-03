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Украину посетит генсек Совета Европы

Автор: Анастасия Рокитна

Украину посетит генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Ее визит планируется 3-5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт МИД.

Ее пригласил в Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они вместе проведут переговоры по реализации резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы.

4 ноября в 11:15 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич проведут совместную пресс-конференцию.

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Совет Европы