RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україну відвідає генсек Ради Європи

Автор: Анастасія Рокитна

Україну відвідає генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Її візит планується 3-5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МЗС.

ЇЇ запросив в Україну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони разом проведуть переговори щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи.

4 листопада об 11:15 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич проведуть спільну прес-конференцію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рада Європи