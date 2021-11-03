Україну відвідає генсек Ради Європи

Україну відвідає генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Її візит планується 3-5 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МЗС.
ЇЇ запросив в Україну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони разом проведуть переговори щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи.
4 листопада об 11:15 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич проведуть спільну прес-конференцію.