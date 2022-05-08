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В Україну завітав прем'єр Хорватії. Він зустрівся з Зеленським

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Київ , Неділя 08 травня 2022 14:14
В Україну завітав прем'єр Хорватії. Він зустрівся з Зеленським Фото: Україну відвідав прем'єр Хорватії Андрей Пленкович (vlada.gov.hr)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 8 травня, до Києва прибули з візитом прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Україна говорить з Хорватією однією мовою - мовою цінностей та боротьби за свободу. Обговорили з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем посилення санкційного тиску на Росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни", - розповів він.

За словами Зеленського, не оминули під час зустрічі і питання Інтеграції України до ЄС, захист енергетичної свободи Європи.

Як повідомляє хорватський урядовий портал, Пленкович провів зустрічі і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, речником Верховної ради Русланом Стефанчуком.

Як повідомлялось, Хорватія планує виділити Україні фінансову та гуманітарну допомогу у розмірі 5 млн євро.

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Володимир Зеленський
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