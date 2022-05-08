В Україну завітав прем'єр Хорватії. Він зустрівся з Зеленським
У неділю, 8 травня, до Києва прибули з візитом прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Україна говорить з Хорватією однією мовою - мовою цінностей та боротьби за свободу. Обговорили з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем посилення санкційного тиску на Росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни", - розповів він.
За словами Зеленського, не оминули під час зустрічі і питання Інтеграції України до ЄС, захист енергетичної свободи Європи.
Як повідомляє хорватський урядовий портал, Пленкович провів зустрічі і з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, речником Верховної ради Русланом Стефанчуком.
Як повідомлялось, Хорватія планує виділити Україні фінансову та гуманітарну допомогу у розмірі 5 млн євро.
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