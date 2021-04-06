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В Украину из Польши пытались ввезти брендовую одежду под видом "гуманитарки"

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 12:29
В Украину из Польши пытались ввезти брендовую одежду под видом "гуманитарки" Фото: пограничники изъяли контрабандную одежду (dpsu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Новую одежду разных брендов на более 25 миллионов гривен пытались ввезти на территорию Украины из Польши. Контрабанду хотели провезти под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что вещи пытались ввезти в Украину через пункт пропуска "Ягодин", предварительно скрыв среди груза гуманитарной помощи.

"Выявить незаконную процедуру удалось в результате применения профилей риска в отношении возможного незаконного перемещения товаров через границу. В результате дополнительного осмотра, совместная группа оперативных сотрудников и осмотрщиков Луцкого пограничного отряда, сотрудников СБУ и Гостаможслужбы обнаружила незадекларированный товар на сумму более 25 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Среди "гуманитарки" правоохранители обнаружили 16 262 единицы новой одежды различных брендов, которая не была указана в товаросопроводительных документах.

Товар, что по предварительной оценке стоит 25 миллионов 775 тысяч гривен, работники таможни изъяли.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Под санкции попали 10 лиц, которых связывают с контрабандой.

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