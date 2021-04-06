В Україну з Польщі намагалися ввезти брендовий одяг під виглядом "гуманітарки"

Новий одяг різних брендів на понад 25 мільйонів гривень намагалися ввезти на територію України з Польщі. Контрабанду хотіли провезти під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що речі намагались ввезти в Україну через пункт пропуску "Ягодин", попередньо приховавши серед вантажу гуманітарної допомоги.

"Виявити незаконну оборудку вдалося у результаті застосування профілів ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів через кордон. У результаті додаткового огляду, спільна група оперативних співробітників та оглядовиків Луцького прикордонного загону, співробітників СБУ та Держмитслужби виявила незадекларований товар на суму понад 25 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Серед "гуманітарки" правоохоронці виявили 16 262 одиниці нового одягу різних брендів, який не було зазначено у товаросупровідних документах.

Товар, що за попередньою оцінкою коштує 25 мільйонів 775 тисяч гривень, працівники митниці вилучили.