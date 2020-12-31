Украину в первый день нового года накроют дожди

Первый день 2021 года принесет почти во все области Украины дождливую погоду. Минусовую температуру прогнозируют лишь в нескольких областях и только ночью.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды во всех областях

Завтра, 1 января, осадки обойдут стороной лишь Донецкую и Луганскую области. В остальных областях прогнозируют дожди как днем, так и ночью. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +7 градусов, в некоторых центральных, а также южных областях термометры покажут от +8 до +12 градусов.

Ночью столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов, в центральных и южных областях - от +4 до +6.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве и области в первый день нового года будут идти значительные дожди. Осадки прогнозируют и днем, и ночью. Температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +8, ночью от +4 до +6.

Напомним, в новогоднюю ночь Украину окутает сильный туман. Синоптики объявили первый уровень опасности.