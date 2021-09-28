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Украину отнесли к странам с "частично свободным интернетом", - Freedom House

Автор: Анна Полисученко

Украину отнесли к странам с "частично свободным интернетом". Такую ​​же оценку получили Ангола и Эквадор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет о ситуации в мире правозащитной организации Freedom House.

Самые высокие показатели в этом году у Исландии (96 баллов), Эстонии (94 балла), Канады и Коста-Рики (по 87 баллов).

По мнению правозащитников, в Украине случаются блокировки страниц в соцсетях, а комментаторы иногда занимаются "манипуляциями общественным мнением" в политических интересах государственной власти.

Также в Freedom House отмечают, что в Украине имеют место преследования блогеров и авторов политического контента, кибернападения на оппозиционеров и правозащитников.

В организации указывают на появление в Украине законодательных инициатив, которые ставят целью цензуру контента и деанонимизацию в интернете.

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Freedom House