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Україну віднесли до країн з "частково вільним інтернетом", - Freedom House

Автор: Анна Полисученко

Україну віднесли до країн з "частково вільним інтернетом". Таку ж оцінку отримали Ангола і Еквадор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт про ситуацію у світі правозахисної організації Freedom House.

Найвищі показники цього року в Ісландії (96 балів), Естонії (94 бали), Канади і Коста-Ріки (по 87 балів).

На думку правозахисників, в Україні трапляються блокування сторінок в соцмережах, а коментатори іноді займаються "маніпуляціями громадською думкою" в політичних інтересах державної влади.

Також в Freedom House відзначають, що в Україні мають місце переслідування блогерів і авторів політичного контенту, кібернапади на опозиціонерів і правозахисників.

В організації вказують на появу в Україні законодавчих ініціатив, які ставлять за мету цензуру контенту і деанонімізацію в інтернеті.

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Freedom House