В Украину из Омана вернулись 15 моряков судна Free Neptunе

Экипаж судна с лета 2016 года находился в Султанате Оман из-за задолженности судовладельца по заработной плате

В Украину из Омана в понедельник, 30 июля, вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, которые с лета 2016 года не могли покинуть судно из-за банкротства судовладельца. Об этом сообщил Профсоюз работников морского транспорта Украины в Facebook.

"Сегодня в Украину вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, которые с лета 2016 года находились в Султанате Оман на борту этого судна из-за задолженности по выплате судовладельцем заработной платы", - говорится в сообщении.

Также в профсоюзе сообщили, что 28 июля 2018 года в Украину вернулся экипаж контейнеровоза Mekong Spirit (флаг Мальты), задержанного в Греции по подозрению в контрабанде.

Отметим, судно Free Neptune с 22 человек экипажа - граждан Украины в 2015 году вынуждено было остаться в порт Маскат в Омане, поскольку владелец судна оказался банкротом. Экипаж в 2016 году объявлял голодовку.

Напомним, в Греции остаются еще 5 украинцев с задержанного за контрабанду оружия контейнеровоза Mekong Spirit.