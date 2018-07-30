В Украину из Омана вернулись 15 моряков судна Free Neptunе

Новости Общество 30.07.2018 - 23:44
Фото: Free Neptune (Fleetmon)
Фото: Free Neptune (Fleetmon)

Экипаж судна с лета 2016 года находился в Султанате Оман из-за задолженности судовладельца по заработной плате

В Украину из Омана в понедельник, 30 июля, вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, которые с лета 2016 года не могли покинуть судно из-за банкротства судовладельца. Об этом сообщил Профсоюз работников морского транспорта Украины в Facebook.

"Сегодня в Украину вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, которые с лета 2016 года находились в Султанате Оман на борту этого судна из-за задолженности по выплате судовладельцем заработной платы", - говорится в сообщении.

Также в профсоюзе сообщили, что 28 июля 2018 года в Украину вернулся экипаж контейнеровоза Mekong Spirit (флаг Мальты), задержанного в Греции по подозрению в контрабанде.

 

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Отметим, судно Free Neptune с 22 человек экипажа - граждан Украины в 2015 году вынуждено было остаться в порт Маскат в Омане, поскольку владелец судна оказался банкротом. Экипаж в 2016 году объявлял голодовку.

Напомним, в Греции остаются еще 5 украинцев с задержанного за контрабанду оружия контейнеровоза Mekong Spirit.

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Теги:  моряки,  Оман  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС