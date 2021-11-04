Украину накроют туманы: какие области обойдут
Фото: Украину накроют туманы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украину накроют туманы. Такая погода обойдет только три западные области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Ночью и утром 4 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Такая погода обойдет только такие области:
- Хмельницкую,
- Тернопольскую,
- Львовскую.
Прогноз погоды в областях
Сегодня прогнозируют солнечную и теплую погоду. Хотя в четырех областях - Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской - будут дожди.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +12+17, а ночью +3+5,
- на севере днем +12+14, а ночью +3+6,
- на востоке днем +12+15, а ночью +6+9,
- на юге днем +13+17, а ночью +6+10,
- в центре днем +11+14, а ночью +2+8.