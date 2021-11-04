Україну накриють тумани: які області оминуть
Фото: Україну накриють тумани (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україну накриють тумани. Така погода омине тільки три західні області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Вночі та вранці 4 листопада на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
Така погода омине тільки такі області:
- Хмельницьку,
- Тернопільську,
- Львівську.
Прогноз погоди в областях
Сьогодні прогнозують сонячну та теплу погоду. Хоча в чотирьох областях - Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській - будуть дощі.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +12+17, а вночі +3+5,
- на півночі вдень +12+14, а вночі +3+6,
- на сході вдень +12+15, а вночі +6+9,
- на півдні вдень +13+17, а вночі +6+10,
- у центрі вдень +11+14, а вночі +2+8.