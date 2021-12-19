Украину накроют снегопады и метели. В Карпатах есть угроза схода лавин

В частности, сегодня по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с. На дорогах большинства областей будет гололедица; днем в северо-восточной части - метели.

В Киеве и Киевской области 19 декабря порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

"19 декабря, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской, Львовской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Отметим, в таких случаях спасатели призывают туристов тщательно планировать поход в горы, объективно оценивать свои силы и физическое состояние, а также следить за изменением погодных условий в Карпатах. Кроме того, рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях.

Также синоптики отмечают, что 19-21 декабря на реках бассейнов Сяна (Львовская область), Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,6 метра без угрозы негативных последствий.