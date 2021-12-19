ru ua
Вс, 19 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украину накроют снегопады и метели. В Карпатах есть угроза схода лавин

Новина українською →
Воскресенье 19 декабря 2021 08:45
Украину накроют снегопады и метели. В Карпатах есть угроза схода лавин Фото: в Карпатах есть угроза схода лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 19 декабря 2021 года, погода в Украине будет снежной, по всей стране ожидаются метели. А в Карпатах сохраняется значительная опасность схождения лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сегодня по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с. На дорогах большинства областей будет гололедица; днем в северо-восточной части - метели.

В Киеве и Киевской области 19 декабря порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

"19 декабря, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской, Львовской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Отметим, в таких случаях спасатели призывают туристов тщательно планировать поход в горы, объективно оценивать свои силы и физическое состояние, а также следить за изменением погодных условий в Карпатах. Кроме того, рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях.

Также синоптики отмечают, что 19-21 декабря на реках бассейнов Сяна (Львовская область), Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,6 метра без угрозы негативных последствий.

Напомним, в начале следующей недели в Украине ударят сильные морозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Карпаты Снегопад
NEWS
Повышение налогов и тарифов, зарплаты врачам и стипендии: какие изменения ждут украинцев в новом году
Повышение налогов и тарифов, зарплаты врачам и стипендии: какие изменения ждут украинцев в новом году
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах