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Украину накроют снег и дожди: прогноз погоды на сегодня

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Воскресенье 09 января 2022 07:00
Украину накроют снег и дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: на западе и севере страны сегодня будет снег (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Погода в Украине сегодня, 9 января 2022 года, будет снежной и местами дождливой. Максимальную температуру воздуха будут фиксировать в Одессе, там ожидается до +8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины ожидается снег, днем от 0 до +3, ночью от -2 до -5. На севере тоже снегопады, днем от -1 до +2, ночью от -2 до -5.

В центральной части мокрый снег с дождем, днем от 0 до +4, ночью от -2 до -5. На востоке ожидается мокрый снег, днем от 0 до +2, ночью от -6 до -10.

На юге дожди, днем +4 до +8, ночью от 0 до -4, в Крыму днем от +6 до +8, ночью от -1 до +1.

Украину накроют снег и дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня прогнозируется мокрый снег, днем от -1 до +1, ночью от -2 до -5. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Украину накроют снег и дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве

Отметим, из-за снегопада сегодня закроют въезд в Киев для грузовиков.

Напомним, ранее сообщалось, что на западе Украины растут уровни воды в реках. В связи с этим спасатели предупреждают о возможных подтоплениях.

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