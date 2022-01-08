ru ua
Сб, 08 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На западе Украины растут уровни воды в реках. Возможны подтопления

Новина українською →
Суббота 08 января 2022 09:46
На западе Украины растут уровни воды в реках. Возможны подтопления Фото: подтопления на Закарпатье (zk.dsns.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на 8 января на западе Украины продолжается рост уровней воды в реках. Спасатели предупреждают о возможных подтоплениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на Закарпатье на реках Латорица и Тиса в районе Чопа продолжится рост уровней воды:

  • на Латорице на 0,3 - 0,6м, с содержанием высокого слоя воды на пойме, подтоплением автодороги с. М. Геевцы - с.Тисянка (II уровень опасности -оранжевый);
  • на Тисе на 1,5 - 2,0 м, с выходом воды на пойму (I уровень опасности - желтый).

Кроме того, 8-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области) ожидается подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 м, местами возможен начальный выход воды.

А на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м, местами возможен выход воды на пойму.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье во время наводнения на этой неделе в реку упал подросток. Его тело нашли в 10 километрах ниже по течению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане