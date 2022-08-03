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Україну накриють шквали та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Середа 03 серпня 2022 07:00
Україну накриють шквали та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: Україну сьогодні накриють шквали та грозові дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 3 серпня майже на всій території очікуються дощі. Лише у західних регіонах буде суха погода і до +30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, місцями грози. У східній частині вдень в окремих районах град та шквальний вітер 15-20 м/с.

На решті територій вітер переважно північний (у північно-східній частині - південно-східний), 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +16 +19, вдень +24 +26 градусів;
  • на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +25 +30;
  • у східних областях вночі +16 +18, вдень +25 +28 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +19 градусів, а вдень +26 +29;
  • у центральних областях вночі +15 +17, вдень +23 +27 градусів.

Україну накриють шквали та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці температура повітря вночі становитиме +16 +18, а вдень +23 +25 градусів. Очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний, 7-12 м/с.

Україну накриють шквали та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Україні.

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