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Украину накроют грозы, шквальный ветер и град: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня погода в Украине будет с грозовыми дождями, шквалами и градом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 24 июня прогнозируют ухудшение погоды. Половину областей накроют грозовые дожди и шквальный ветер с градом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях, ночью и в Черниговской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди днем грозы, а в некоторых районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +11 +14, днем +23 +26 градусов;
  • на западе ночью +10 +14 градусов, а днем +23 +28;
  • в восточных областях ночью +11 +14, днем +21 +24 градуса;
  • на юге страны ночью +12 +18 градусов, а днем +23 +26;
  • в центральных областях ночью +12 +14, днем +21 +25 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +24 +26, а ночью упадут до +13 +15.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о штормовом предупреждении в Украине.

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