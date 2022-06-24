Украину накроют грозы, шквальный ветер и град: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 24 июня прогнозируют ухудшение погоды. Половину областей накроют грозовые дожди и шквальный ветер с градом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях, ночью и в Черниговской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди днем грозы, а в некоторых районах град и шквалы 15-20 м/с.
На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +24 +26, а ночью упадут до +13 +15.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о штормовом предупреждении в Украине.
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