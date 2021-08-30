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Украину накроют грозы, град и шквалы

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 12:37
Украину накроют грозы, град и шквалы Фото: в некоторых регионах пройдут сильные дожди (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня погода в Украине может ухудшиться, до конца дня и ночью в ряде регионов ожидаются грозы, град и шквалы. Также местами прогнозируются сильные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. В северных, центральных и южных областях до конца суток 30 августа и ночью 31 августа грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Киевской, Черниговской и Черкасской областях ожидаются сильные дожди. Объявлен IV уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра в последний день лета ожидается похолодание в западных областях и дожди в восточных.

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