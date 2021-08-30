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Україну накриють грози, град і шквали

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 12:37
Україну накриють грози, град і шквали Фото: у деяких регіонах пройдуть сильні дощі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні погода в Україні може погіршитися, до кінця дня і вночі в ряді регіонів очікуються грози, град і шквали. Також місцями прогнозуються сильні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. У північних, центральних і південних областях до кінця доби 30 серпня і вночі 31 серпня грози, місцями град і шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Київській, Чернігівській та Черкаській областях очікуються сильні дощі. Оголошено IV рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра в останній день літа очікується похолодання в західних областях і дощі в східних.

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