Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 31 мая, на территории Украины ожидается влажная погода. В некоторых регионах пройдут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут на востоке и юге страны, а также в Черниговской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Ветер преимущественно северный и северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице и Киевской области также сухо, возможна переменная облачность. Ветер северный, 5-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +21 +24 градуса, а ночью +11 +13.
Ранее синоптики предупреждали, что 31 мая в Украине ожидаются дожди.
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