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Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні в Україні прогнозують дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 31 травня, на території України очікується волога погода. У деяких регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть на сході та півдні країни, а також у Чернігівській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вітер переважно північний та північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +11 +13, вдень +21 +23 градуси;
  • на заході вночі +8 +13 градусів, а вдень +19 +22;
  • у східних областях вночі +15 +17, вдень +28 +30 градусів;
  • на півдні країни вночі +13 +17 градусів, а вдень +28 +30;
  • у центральних областях вночі +11 +14, вдень +24 +27 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області також сухо, можлива мінлива хмарність. Вітер північний, 5-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +21 +24 градуси, а вночі +11 +13.

Раніше синоптики попереджали, що 31 травня в Україні очікуються дощі.

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ГідрометцентрПогода в Україні