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Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Вторник 31 мая 2022 07:00
Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня в Украине прогнозируют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 31 мая, на территории Украины ожидается влажная погода. В некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут на востоке и юге страны, а также в Черниговской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Ветер преимущественно северный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +11 +13, днем +21 +23 градуса;
  • на западе ночью +8 +13 градусов, а днем +19 +22;
  • в восточных областях ночью +15 +17, днем +28 +30 градусов;
  • на юге страны ночью +13 +17 градусов, а днем +28 +30;
  • в центральных областях ночью +11 +14, днем +24 +27 градусов.

Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области также сухо, возможна переменная облачность. Ветер северный, 5-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +21 +24 градуса, а ночью +11 +13.

Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Ранее синоптики предупреждали, что 31 мая в Украине ожидаются дожди.

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