Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на сегодня
Фото: сегодня в Украине прогнозируют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 31 мая, на территории Украины ожидается влажная погода. В некоторых регионах пройдут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут на востоке и юге страны, а также в Черниговской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Ветер преимущественно северный и северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +11 +13, днем +21 +23 градуса;
- на западе ночью +8 +13 градусов, а днем +19 +22;
- в восточных областях ночью +15 +17, днем +28 +30 градусов;
- на юге страны ночью +13 +17 градусов, а днем +28 +30;
- в центральных областях ночью +11 +14, днем +24 +27 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице и Киевской области также сухо, возможна переменная облачность. Ветер северный, 5-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +21 +24 градуса, а ночью +11 +13.
Ранее синоптики предупреждали, что 31 мая в Украине ожидаются дожди.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.