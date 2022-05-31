Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 31 мая, на территории Украины ожидается влажная погода. В некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут на востоке и юге страны, а также в Черниговской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Ветер преимущественно северный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +11 +13, днем +21 +23 градуса;

на западе ночью +8 +13 градусов, а днем +19 +22;

в восточных областях ночью +15 +17, днем +28 +30 градусов;

на юге страны ночью +13 +17 градусов, а днем +28 +30;

в центральных областях ночью +11 +14, днем +24 +27 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и Киевской области также сухо, возможна переменная облачность. Ветер северный, 5-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +21 +24 градуса, а ночью +11 +13.