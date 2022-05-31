Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 31 травня, на території України очікується волога погода. У деяких регіонах пройдуть дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть на сході та півдні країни, а також у Чернігівській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вітер переважно північний та північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +11 +13, вдень +21 +23 градуси;
- на заході вночі +8 +13 градусів, а вдень +19 +22;
- у східних областях вночі +15 +17, вдень +28 +30 градусів;
- на півдні країни вночі +13 +17 градусів, а вдень +28 +30;
- у центральних областях вночі +11 +14, вдень +24 +27 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці та Київській області також сухо, можлива мінлива хмарність. Вітер північний, 5-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +21 +24 градуси, а вночі +11 +13.
Раніше синоптики попереджали, що 31 травня в Україні очікуються дощі.
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