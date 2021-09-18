Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

В северных областях в течение всех суток ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем составит +14 +18, ночью +10 +13.

На западе синоптики обещают дождливую погоду, но без грозы. Столбики термометра будут колебаться в пределах +14 +19 днем, а ночью +11 + 14.

В южной части Украины прогнозируются грозовые дожди, температура составит днем +20 +23, а ночью снизится до +14 +18.

На востоке ожидается переменчивая погода, в Харьковской области днем будет дождливо, а вот в Луганской и Донецкой областях тепло и солнечно. Температура днем будет колебаться в пределах +16 +22, а ночью упадет до +6 + 14.

В центральной части страны ожидаются грозовые дожди в Кировоградской и Полтавской области. Температура воздуха составит +16 +21 днем, а ночью +11 +15.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидаются дожди и грозы в течение суток. Столбики термометра покажут +17 +19 градусов днем, а ночью +14 +16.