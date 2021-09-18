Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

У північних областях протягом всієї доби очікуються грозові дощі. Температура повітря вдень становитиме +14 +18, вночі +10 +13.

На Заході синоптики обіцяють дощову погоду, але без грози. Стовпчики термометра коливатимуться в межах +14 +19 вдень, а вночі +11 +14.

У південній частині України прогнозуються грозові дощі, температура становитиме вдень +20 +23, а вночі знизиться до +14 +18.

На Сході очікується мінлива погода, у Харківській області вдень дощитиме, а от у Луганській та Донецькій областях тепло та сонячно. Температура вдень коливатиметься в межах +16 +22, а вночі впаде до +6 +14.

У центральній частині країни очікуються грозові дощі в Кіровоградській та Полтавській області. Температура повітря становитиме +16 +21 вдень, а вночі +11 +15.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці очікуються дощі та грози протягом доби. Стовпчики термометра покажуть +17 +19 градусів вдень, а вночі +14 +16.