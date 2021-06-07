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Україну накриють дощі та грози

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 09:28
Україну накриють дощі та грози Фото: погода в Україні погіршилась (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні всю Україну накриють дощі та грози. Зокрема, в Києві оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні вдень в Україні, м. Києві та Київській області грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, вдень температура повітря у всіх областях країни коливатиметься від +21 до +25 градусів, а вночі термометри покажуть від +10 до +14 градусів.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що дощі в Україні триматимуться впродовж тижня. Синоптики попередили, що Україна опиниться у центрі потужного північно-східного циклону.

Зазначимо, погода в Україні буде дуже дощовою через циклон з атмосферними фронтами, що забезпечуватиме вологу і відносно теплу погоду протягом наступного тижня.

Крім того, минулого тижня у Маріуполі йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.

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