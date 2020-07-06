Украину накроют дожди с грозами: на какие области обрушится непогода

Грозовой фронт будет бушевать в центральной части, на севере и юге Украины
Погода в Украине, 7 июля, значительно ухудшится. В большинстве областей ожидаются ливни, град и шквалы.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Сильные дожди, местами с грозами, ночью и днем пройдут в западных областях. Также в регионе ожидаются штормовые порывы ветра 15-20 м/с.
Основная часть грозового фронта накроет центральную часть и север Украины. К ливням и штормовым ветрам добавится град.
Непогода будет бушевать также на юге страны, в частности, в Одесской и Николаевской областях. Там тоже значительные дожди с градом и порывами ветра до 22 м/с.
В Киевской области 7 июля днем грозы, в отдельных районах - сильные ливни, град и шквальный ветер 17-22 м/сек.
В Херсонской области и на востоке Украины осадков не ожидается.
Напомним, погода в Украине начнет меняться с приходом атмосферного фронта уже 7 июля, ожидается похолодание.
Также РБК-Украина писало о том, какой будет погода в Украине до конца июля.
Автор: Роман Калиниченко