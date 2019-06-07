Украину накроют дожди с грозами

Погода в Украине 7 июня 2019 будет дождливой, ожидаются грозы, температура воздуха днем достигнет +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди с грозами, температура днем от +27 до +29 ночью от +13 до +18. В центральных регионах днем от +27 до +29, ночью от +15 до +18, в Полтавской и Днепропетровской областях без осадков. На юге дожди с грозами, температура воздуха днем от +24 до +29, ночью от +16 до +19. В Крыму днем от +26 до +28, ночью от +16 до +18.

На западе Украины сегодня пройдут дожди с грозами, днем от +24 до +26, ночью от +12 до +16. В северных областях днем от +27 до +29, ночью от +15 до +18.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 7 июня днем ожидаются дожди, возможно с грозами, дневная температура воздуха составит от +27 до +29, ночью от +16 до +18. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области