Україну накриють дощі з грозами

Погода в Україні 7 червня 2019 буде дощовою, очікуються грози, температура повітря вдень сягне +29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі з грозами, температура вдень від +27 до +29 вночі від +13 до +18. У центральних регіонах вдень від +27 до +29, вночі від +15 до +18, у Полтавській і Дніпропетровській областях без опадів. На півдні дощі з грозами, температура повітря вдень від +24 до +29, вночі від +16 до +19. У Криму вдень від +26 до +28, вночі від +16 до +18.

На заході України сьогодні пройдуть дощі з грозами, вдень від +24 до +26, вночі від +12 до +16. У північних областях вдень від +27 до +29, вночі від +15 до +18.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 7 червня вдень очікуються дощі, можливо з грозами, денна температура повітря становитиме від +27 до +29, вночі від +16 до +18. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області