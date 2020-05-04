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Украину накроют дожди, град и грозы: погода на завтра

Новости » Происшествия     04.05.2020 - 20:32
Украину накроют дожди, град и грозы: погода на завтра
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Сумской и Запорожской областях возможен град и шквалы ветра 15-20 м/с

Погода в Украине 5 апреля ожидается с осадками и грозами почти на всей территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

5 мая в западных областях ночью и днем пройдут умеренные дожди. Днем температура воздуха прогреется до +14 +19, ночью ожидается +4 +9. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

На остальной территории синоптики прогнозируют дожди с грозами. Так, на севере, в центре и юге страны днем пройдут умеренные кратковременные дожди, температура воздуха поднимется до +19, местами до +21. Ночью возможны небольшие дожди, столбики термометра покажут до +12.

В восточных, Сумской и Запорожской областях - местами град и шквальный ветер до 20 м/с. Днем ожидается до +21, ночью - до +12. В Луганской области днем воздух прогреется до +22.Украину накроют дожди, град и грозы: погода на завтра

Ранее в Укргидрометцентре заявили об ухудшении погодных условий. Как следствие, из-за сильных ливней в Киеве затопило несколько улиц, а в Черновцах и области непогода повалила деревья и повредила здания.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине на этой неделе будет преимущественно дождливой, в некоторых регионах ожидаются грозы и град, а также сильный ветер.

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