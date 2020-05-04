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Україну накриють дощі, град та грози: погода на завтра

Новини » Надзвичайні події     04.05.2020 - 20:32
Україну накриють дощі, град та грози: погода на завтра
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Сумській та Запорізькій областях можливий град та шквали вітру 15-20 м/с

Погода в Україні 5 квітня очікується з опадами та грозами майже на всій території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

5 травня у західних областях вночі та вдень пройдуть помірні дощі. Вдень температура повітря прогріється до +14 +19, вночі очікується +4 +9. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

На решті території синоптики прогнозують дощі з грозами. Так, на півночі, у центрі та півдні країни вдень пройдуть помірні короткочасні дощі, температура повітря підніметься до +19, подекуди до +21. Вночі можливі невеликі дощі, стовпчики термометра покажуть до +12.

У східних, Сумській та Запорізькій областях - подекуди град та шквальний вітер 15-20 м/с. Вдень очікується до +21, вночі до +12. У Луганській області вдень повітря прогріється до +22.Україну накриють дощі, град та грози: погода на завтра

Раніше в Укргідрометцентрі заявили про погіршення погодних умов. Як наслідок, через сильні зливи у Києві затопило кілька вулиць, а у Чернівцях та області негода повалила дерева та пошкодила будівлі.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні цього тижня буде переважно дощовою, у деяких регіонах очікуються грози та град, а також сильний вітер.

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