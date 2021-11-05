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Украину накроет туман: где будет плохая видимость на дорогах

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 12:25
Украину накроет туман: где будет плохая видимость на дорогах Фото: Украину накроет завтра туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Завтра большинство областей накроет туман.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Ночью и утром 6 ноября в южных и юго-восточных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, погода в Украине в ближайшие несколько дней принесет атмосферные качели в большинство областей страны. Ожидаются сильные дожди, резкое снижение и повышение температуры.

Отметим, в Украину идет резкое похолодание с дождями.

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