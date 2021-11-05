Украину накроет туман: где будет плохая видимость на дорогах
Фото: Украину накроет завтра туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Завтра большинство областей накроет туман.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Ночью и утром 6 ноября в южных и юго-восточных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Напомним, погода в Украине в ближайшие несколько дней принесет атмосферные качели в большинство областей страны. Ожидаются сильные дожди, резкое снижение и повышение температуры.