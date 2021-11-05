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Україну накриє туман: де буде погана видимість на дорогах

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 12:25
Україну накриє туман: де буде погана видимість на дорогах Фото: Україну накриє завтра туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. Завтра більшість областей накриє туман.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Вночі та вранці 6 листопада у південних та південно-східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі кілька днів принесе атмосферні гойдалки в більшість областей країни. Очікуються сильні дощі, різке зниження і підвищення температури.

Зазначимо, в Україну йде різке похолодання з дощами.

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