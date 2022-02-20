Украину накроет сильный ветер, в Карпатах объявлена лавинная опасность

Погода в Украине 20 февраля 2022 года будет теплой, но ожидаются сильные порывы ветра. А в Карпатах объявлена значительная лавинная опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что ночью 20 февраля по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, 20-21 февраля на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, сегодня днем на крайнем западе и в южной части Украины местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура днем 4-9 градусов тепла, на юге страны до 12 градусов тепла.
Ранее РБК-Украина публиковало прогноз погоды до конца февраля.