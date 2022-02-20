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Потепление и ветер: какой будет сегодня погода в Украине

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Украина, Воскресенье 20 февраля 2022 07:00
Потепление и ветер: какой будет сегодня погода в Украине Фото: погода в Украине 20 февраля будет теплой с ветром (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сегодня, 20 февраля, днем на крайнем западе и в южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура днем 4-9 градусов тепла, на юге страны до 12 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу Ургідрометцентру, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах, ночью и в северной и восточной частях порывы 15-20 м/с

Температура воздуха составит:

  • на западе страны днем +6 +8 градусов, а ночью -2 +2 градусов;
  • в северных областях днем +6 +8 градусов, ночью 0 +2;
  • в центральных областях днем +6 +8 градусов, ночью 0 +2;
  • в восточных областях днем +6 + 8 градусов, а ночью +1 + 3;
  • на юге страны днем +8 +10 градусов, ночью +1 +3.

Потепление и ветер: какой будет сегодня погода в Украине

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/сек. Температура ночью +1 +3 градусов тепла, днем +6 +8 градусов тепла.

Потепление и ветер: какой будет сегодня погода в Украине

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