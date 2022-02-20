Потепление и ветер: какой будет сегодня погода в Украине
Фото: погода в Украине 20 февраля будет теплой с ветром (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 20 февраля, днем на крайнем западе и в южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура днем 4-9 градусов тепла, на юге страны до 12 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу Ургідрометцентру, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах, ночью и в северной и восточной частях порывы 15-20 м/с
Температура воздуха составит:
- на западе страны днем +6 +8 градусов, а ночью -2 +2 градусов;
- в северных областях днем +6 +8 градусов, ночью 0 +2;
- в центральных областях днем +6 +8 градусов, ночью 0 +2;
- в восточных областях днем +6 + 8 градусов, а ночью +1 + 3;
- на юге страны днем +8 +10 градусов, ночью +1 +3.
Погода в Киеве
Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/сек. Температура ночью +1 +3 градусов тепла, днем +6 +8 градусов тепла.