Украину накроет штормовой ветер: где ждать непогоды

В частности, на западе страны ночью ожидается шквальный южный, юго-западный ветер 7-12 м/с.

Вместе с тем, днем синоптики прогнозируют в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах до 25 м/с.

Температура воздуха в среднем по Украине ночью составит +4 +9 градусов, однако в восточных областях местами ожидается до 0 -3.

Теплее всего будет на западе страны, там днем ожидается до +20.